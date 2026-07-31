Подозреваемые в похищении россиян в Таиланде признались в их убийстве

Обвиняемые в похищении 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа Назимова признались в их убийстве и рассказали, где закопали тела россиян. Об этом сообщает тайская газета Thairat.

Задержанные граждане Таиланда 43-летний Тхан Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин, известные как Понг и Тхонг, сообщили, что вывезли тела россиян с места трагедии и тайно захоронили их в безлюдном лесу недалеко от горы Кхао Чи Чан, расположенной в таиландской провинции Чонбури.

Об исчезновении россиян Назимовых, чья семья проживает в Паттае уже восемь лет, стало известно 27 июля. Как рассказала руководитель местной волонтерской группы Светлана Шерстобоева, утром 26 июля Роман и Диана выехали из дома на мотоцикле. Вскоре на телефон матери с номера девушки пришло сообщение со словом «Urgent!» («Срочно!»), после чего связь с ними прервалась. В поисковой операции участвовали более 200 человек — сотрудники таиландских правоохранительных органов и соотечественники.

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из РФ, заманивающего в рабство жителей СНГ.