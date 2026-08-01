Премьер Таиланда извинился после убийства в Паттайе брата и сестры Назимовых

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения после убийства в Паттайе россиян Дианы и Романа Назимовых. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приносим свои извинения за случившееся», — сказал он журналистам во время визита в Паттайю, где расследуют дело об убийстве россиян.

Премьер заверил, что подобное больше не случится в его стране.

22-летняя Диана и ее 17-летний брат Роман пропали 26 июля. Рано утром они вдвоем выехали из жилого комплекса Bristol Park Pattaya в районе Хуай Яй на скутере. Позднее этот байк нашли разобранным на части и закопанным в лесу в 200 метрах от трассы неподалеку от небольшого поселка. Мать пропавших обратилась в полицию после того, как на ее телефон пришло экстренное сообщение с меткой о местонахождении дочери.

Правоохранители выяснили, что незадолго до исчезновения Назимовы общались с двумя неизвестными мужчинами, после чего все четверо уехали на байках в одном направлении и пропали.

Позднее подозреваемых задержали. Они сознались в убийстве и показали место захоронения тел. Более того, в этом месте были найдены еще три тела. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белграде нашли в чемодане тело пропавшей россиянки.