Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Премьер Таиланда извинился после убийства в Паттайе брата и сестры Назимовых

Премьер Таиланда принес извинения после убийства в Паттайе россиян Назимовых
Посольство России в Таиланде

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения после убийства в Паттайе россиян Дианы и Романа Назимовых. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы приносим свои извинения за случившееся», — сказал он журналистам во время визита в Паттайю, где расследуют дело об убийстве россиян.

Премьер заверил, что подобное больше не случится в его стране.

22-летняя Диана и ее 17-летний брат Роман пропали 26 июля. Рано утром они вдвоем выехали из жилого комплекса Bristol Park Pattaya в районе Хуай Яй на скутере. Позднее этот байк нашли разобранным на части и закопанным в лесу в 200 метрах от трассы неподалеку от небольшого поселка. Мать пропавших обратилась в полицию после того, как на ее телефон пришло экстренное сообщение с меткой о местонахождении дочери.

Правоохранители выяснили, что незадолго до исчезновения Назимовы общались с двумя неизвестными мужчинами, после чего все четверо уехали на байках в одном направлении и пропали.

Позднее подозреваемых задержали. Они сознались в убийстве и показали место захоронения тел. Более того, в этом месте были найдены еще три тела. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белграде нашли в чемодане тело пропавшей россиянки.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если продавец отказывается принимать оплату картой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!