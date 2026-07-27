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В Таиланде пропали брат и сестра из России

РИА Новости: двое россиян пропали при подозрительных обстоятельствах в Паттайе
onapalmtree/Shutterstock/FOTODOM

Двое молодых россиян, брат и сестра, из семьи, которая уже восемь лет живет в Паттайе, пропали при подозрительных обстоятельствах. Об этом сообщила РИА Новости лидер волонтерской группы в Таиланде Светлана Шерстобоева.

По ее словам, 17-летний Роман и 22-летняя Диана утром 26 июля выехали из дома на мотоцикле.

«Примерно через 20 минут на телефон их матери пришло СМС-сообщение от Дианы с одним словом — «Urgent!» (срочно, чрезвычайно)», — сказала волонтер.

После этого связь оборвалась, уточнила Шерстобоева. Полиция Паттайи уже установила, что камера видеонаблюдения засекла мотоцикл в 300 метрах от дома. Личные вещи, документы и деньги остались в доме, что указывает на то, что молодые люди не планировали дальнюю поездку. Родственники опасаются, что пропавших могли похитить для продажи в другую страну.

До этого в Таиланде пропала еще одна россиянка. Девушка приехала на курорт в прошлом году. В начале июня она перестала отвечать на звонки. При этом незадолго до пропажи девушка общалась с родителями и просила денег. Родные не исключают, что ее могли увезти в скам-центр в Мьянме или Камбодже.

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из РФ, заманивающего в рабство жителей СНГ.

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