Забили до смерти ради байка: брата и сестру из Тюмени убили в Таиланде

В Таиланде задержали подозреваемых в пропаже двух россиян — 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа. Двоих мужчин поймали недалеко от границы с Камбоджей, они пытались сбежать в соседнюю страну. На допросе подозреваемые сознались в убийстве брата и сестры и рассказали, где закопали тела. На этом месте обнаружили еще три трупа. Предположительно, все погибшие — это члены одной семьи, которые стали свидетелями убийства Дианы и Романа. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Таиланде полицейские задержали подозреваемых в исчезновении двух россиян — 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата Романа. Об этом сообщила газета Thairat.

По данным местных СМИ, двух мужчин — 43-летнего Понга и 39-летнего Тхонга — поймали 31 июля недалеко от границы с Камбоджей, когда те пытались скрыться. РИА Новости со ссылкой на полицейский участок района Хуай Яй сообщило, что мужчины собирались сбежать в соседнюю страну через провинцию Сакео. Они пытались скрыться от полицейских, которые приехали за подозреваемыми в Сакео, однако мужчин задержали после непродолжительной погони.

Подозреваемые признались в убийстве Дианы и Романа. По словам одного из мужчин, они напали на россиян, чтобы украсть байк. Роман оказал сопротивление, и его застрелили. Диану же избили до смерти.

«Их сразу, «по горячему», допросили на месте, а когда они признались в убийстве брата и сестры, повезли на место преступления, которое они сами назвали на допросе, это гора в пригороде Паттайи. Повезли для поиска тел погибших и следственного эксперимента», — рассказали РИА Новости в участке.

Ранее тайские СМИ сообщали, что тела брата и сестры мужчины закопали в районе горы Кхао Чи Чан. Газета Thairath раскрыла, что на этом месте обнаружили не только убитых россиян, но и еще три тела. Предварительно, это члены одной семьи, которые стали свидетелями убийства Дианы и Романа.

В посольстве России в Таиланде заявили, что надеются на беспристрастное расследование и справедливое наказание виновных в убийстве Дианы и Романа Назимовых. Заведующий консульским отделом дипмиссии Илья Ильин также пообещал, что российские дипломаты помогут матери убитых брата и сестры.

Как пропали Диана и Роман

Диана и Роман пропали 26 июля. В районе четырех часов утра они вдвоем выехали из жилого комплекса Bristol Park Pattaya в районе Хуай Яй на черно-сером скутере Honda ADV 150. Спустя несколько минут брат и сестра попали на камеры видеонаблюдения на въезде на автомагистраль Map Ta Phut — Na Jomtien.

Примерно через две минуты после этого на записи появился еще один байк, на котором, как позже выяснили, правоохранители ехали Понг и Тхонг. В какой-то момент россияне остановились рядом с их скутером и, судя по записи с камер, между братом и сестрой и двумя тайцами произошел диалог. Затем оба байка вместе уехали в сторону района Чак Нгаео. В 4:24 мать Дианы и Романа получила сообщение с телефона дочери с текстом «Срочно!» В это же время смартфон отправил последнюю геолокацию — примерно в 200 метрах от дома, где жили Назимовы.

С тех пор они больше не попадали в поле зрения камер. Их телефоны также перестали выходить на связь. В тот же день мать пропавших обратилась в полицию. В беседе с RT Зарина Назимова сообщила, что ее дети часто катались по ночам на байке, но обычно возвращались через час. Кроме того, стало известно, что накануне исчезновения Диана говорила матери, что обнаружила неизвестное Bluetooth-устройство для отслеживания. Девушка подозревала, что за ней кто-то следит.

Поиски россиян продолжались на протяжении шести дни, в них приминали участие полицейские и волонтеры. 29 июля байк Дианы и Романа нашли разобранным на части и закопанным в землю. После этого поисковики приняли решение обследовать расположенный неподалеку лес — в нем они обнаружили следы свежих раскопок, но ни Диану, ни Романа найти в этой местности не удалось.

30 июля тайские СМИ сообщили о задержании двух подозреваемых в пропаже россиян, однако позже мужчин отпустили, заявив, что они проходят по делу как свидетели.