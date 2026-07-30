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Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

«Не перепутай»: Дуров высмеял признание его террористом

Дуров отреагировал на признание его экстремистом и террористом
Lex Fridman/YouTube

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров (признан экстремистом и террористом) отреагировал на новость о внесении его в список Росфинмониторинга. Ответ он опубликовал в своем официальном Telegram-канале.

Дуров выложил картинку-коллаж. На левой стороне его собственное фото с надписью «пособник террористов», а на правой изображены посетившие Россию представители движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) с надписью «уважаемые партнеры». Сверху коллаж подписан словами «Не перепутай».

Вместо своей подписи к картинке Дуров прикрепил эмоджи с изображением клоуна.

30 июля Росфинмониторинг внес основателя Telegram в перечень экстремистов и террористов. При этом в ведомстве заверили, что ограничения против предпринимателя не распространяются на мессенджер.

Накануне Дурова обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск. В ФСБ это объяснили тем, что администрация Telegram не удаляет каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы. О том, что грозит Дурову в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме призвали не инвестировать в активы Telegram после обвинения Дурову.

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