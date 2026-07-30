Росфинмониторинг исключил распространение ограничений против Дурова на Telegram

Росфинмониторинг: ограничения против Дурова не относятся к Telegram

Ограничения против Павла Дурова не распространяются на Telegram. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга.

30 июля Росфинмониторинг внес основателя мессенджера Telegram Дурова в перечень экстремистов и террористов.

«Указанные ограничения не распространяются на Telegram как юридическое лицо», — заявили в ведомстве .

Накануне в России Павла Дурова обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск. Обвинения предъявлены в связи с отказом Telegram удалить многочисленные каналы, с помощью которых ведется преступная деятельность экстремистской и террористической направленности, осуществляется кибермошенничество и подготовка диверсий.

На кадрах с материалами по делу о вербовке россиян были показаны скриншоты с интерфейсами других мессенджеров. Сам Дуров пока никак не прокомментировал обвинения, аккаунт мессенджера в X опубликовал его старую фотографию, где предприниматель показывает средний палец. Что грозит Дурову в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Интерполе заявили, что могут не раскрыть данные о розыске Дурова.