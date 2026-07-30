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Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Общество

Павла Дурова внесли в перечень экстремистов и террористов

Росфинмониторинг внес Дурова в перечень экстремистов и террористов
IMAGO/Dave Bedrosian/Global Look Press

Росфинмониторинг внес основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в перечень экстремистов и террористов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Дуров Павел Валерьевич*, 10.10.1984 г.р., город Ленинград», — говорится в перечне.

29 июля Дурова обвинили в содействии терроризму и объявили в международный розыск. В ФСБ это объяснили тем, что администрация мессенджера Telegram не удаляет каналы, чаты и боты, которые используют украинские спецслужбы.

В частности речь идет о популярном чат-боте «Дайвинчик/Leo — знакомства, общение и новые друзья», где сотрудники украинских спецслужб под видом девушек знакомились с россиянами, просили оплатить им билеты в кино или подарки по фишинговым ссылкам, а позже шантажировали тем, что деньги якобы поступили на счета ВСУ. Затем людей вербовали для совершения различных диверсий — от нападения на правоохранителей до поджогов объектов транспорта и связи.

Сам Дуров пока никак не прокомментировал обвинения, аккаунт мессенджера в X опубликовал его старую фотографию, где предприниматель показывает средний палец.

Что грозит Дурову в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Австралии начали расследование против Telegram.

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