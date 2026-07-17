Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейкахЗадержание Бориса Надеждина
Общество

Стало известно, куда отправили задержанного блогера Ремесло после суда

РИА Новости: арестованного блогера Ремесло отправили в СИЗО №7 в Капотне
Алексей Филиппов/РИА Новости

Арестованного на два месяца за распространение фейков о ВС РФ блогера Илью Ремесло отправили под стражу в следственный изолятор (СИЗО) №7, который находится в Капотне. Об этом заявил его адвокат Сергей Бадамшин, передает РИА Новости.

По словам защитника, Ремесло отказывается признать свою вину. Адвокат рассказал, что блогер находится в «неважном» состоянии после обысков, с которыми силовики пришли к нему по месту проживания в Санкт-Петербурге около 05:00.

Бадамшин анонсировал обжалование решения суда о мере пресечения для своего клиента. Он также сообщил, что арестованному пока не проводили психолого-психиатрическую экспертизу.

Решение об аресте Ильи Ремесло принял Басманный районный суд Москвы. Он удовлетворил ходатайство следствия и поместил обвиняемого под стражу на два месяца.

В марте Ремесло, который до этого был известен как провластный блогер и критик оппозиции, выложил в Telegram серию резких постов, в которых негативно отзывался о действиях российских военных в зоне СВО, называл президента Владимира Путина нелегитимным и призывал отдать его под суд. Вскоре его положили в психиатрическую больницу на 30 дней. После выписки он дал интервью Ксении Собчак, в котором заявил о смене своих взглядов.

Ранее появилось видео задержания Ильи Ремесло.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 17 июля. Санкции за «удары по Киеву», компенсация аренды молодым семьям и просьба разблокировать Telegram
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!