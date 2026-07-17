Стало известно, куда отправили задержанного блогера Ремесло после суда

Арестованного на два месяца за распространение фейков о ВС РФ блогера Илью Ремесло отправили под стражу в следственный изолятор (СИЗО) №7, который находится в Капотне. Об этом заявил его адвокат Сергей Бадамшин, передает РИА Новости.

По словам защитника, Ремесло отказывается признать свою вину. Адвокат рассказал, что блогер находится в «неважном» состоянии после обысков, с которыми силовики пришли к нему по месту проживания в Санкт-Петербурге около 05:00.

Бадамшин анонсировал обжалование решения суда о мере пресечения для своего клиента. Он также сообщил, что арестованному пока не проводили психолого-психиатрическую экспертизу.

Решение об аресте Ильи Ремесло принял Басманный районный суд Москвы. Он удовлетворил ходатайство следствия и поместил обвиняемого под стражу на два месяца.

В марте Ремесло, который до этого был известен как провластный блогер и критик оппозиции, выложил в Telegram серию резких постов, в которых негативно отзывался о действиях российских военных в зоне СВО, называл президента Владимира Путина нелегитимным и призывал отдать его под суд. Вскоре его положили в психиатрическую больницу на 30 дней. После выписки он дал интервью Ксении Собчак, в котором заявил о смене своих взглядов.

Ранее появилось видео задержания Ильи Ремесло.