Хозяина и персонал дагестанского «Дома ужасов» осудили за смерть участниц квеста

В Махачкале вынесли приговор за смерть девушек в результате пожара в квест-руме

Суд в Махачкале приговорил владельца квест-салона и двух аниматоров к лишению свободы из-за пожара, при котором в июле 2024 года погибли две девушки-посетительницы. Об этом сообщает РИА «Дагестан».

Ленинский районный суд признал предпринимателя и его сотрудников виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По этой статье предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до 10 лет.

Суд принял во внимание доводы прокуратуры и отправил фигурантов в колонию общего режима на сроки от 3,5 до 5,5 года. Кроме того, согласно приговору, всем троим в течение двух лет после освобождения будет запрещено организовывать квесты и другим игры в закрытых помещениях.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

ЧП в махачкалинском «Доме ужасов» произошло в ночь на 22 июля 2024 года. В ходе квеста 18-летний аниматор — второкурсник Технического пожарно-спасательного колледжа Махачкалы — привязал 25-летнюю Мадину к креслу в расчете на то, что она сможет освободиться. После этого он поджег перчатку и швырнул на пол, где стояла емкость с бензином.

Во вспыхнувшем сразу же пожаре девушка получила ожог более 90% поверхности тела и позднее умерла в реанимации. Второй жертвой стала подруга Мадины, 19-летняя Асият. Она не смогла выбраться из огня и сгорела заживо. Муж Асият Саид, который тоже был на квесте, пытался спасти супругу, но не смог, получив ожоги 60% тела.

Овдовевший молодой человек обвинил организаторов квеста в трусости и халатности. По его словам, один из них схватил огнетушитель, но побежал с ним к окну. Также Саид подчеркивал, что трюк с огнем не анонсировали в программе квеста. Другие свидетели рассказывали, что персонал квест-рума попросту сбежал.

Первого аниматора задержали в тот же день.

Ранее в Госдуме призвали сертифицировать квест-румы.