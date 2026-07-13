Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииЗадержание Бориса НадеждинаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Хозяина и персонал дагестанского «Дома ужасов» осудили за смерть участниц квеста

В Махачкале вынесли приговор за смерть девушек в результате пожара в квест-руме
Следственный комитет Российской Федерации

Суд в Махачкале приговорил владельца квест-салона и двух аниматоров к лишению свободы из-за пожара, при котором в июле 2024 года погибли две девушки-посетительницы. Об этом сообщает РИА «Дагестан».

Ленинский районный суд признал предпринимателя и его сотрудников виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По этой статье предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на срок до 10 лет.

Суд принял во внимание доводы прокуратуры и отправил фигурантов в колонию общего режима на сроки от 3,5 до 5,5 года. Кроме того, согласно приговору, всем троим в течение двух лет после освобождения будет запрещено организовывать квесты и другим игры в закрытых помещениях.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

ЧП в махачкалинском «Доме ужасов» произошло в ночь на 22 июля 2024 года. В ходе квеста 18-летний аниматор — второкурсник Технического пожарно-спасательного колледжа Махачкалы — привязал 25-летнюю Мадину к креслу в расчете на то, что она сможет освободиться. После этого он поджег перчатку и швырнул на пол, где стояла емкость с бензином.

Во вспыхнувшем сразу же пожаре девушка получила ожог более 90% поверхности тела и позднее умерла в реанимации. Второй жертвой стала подруга Мадины, 19-летняя Асият. Она не смогла выбраться из огня и сгорела заживо. Муж Асият Саид, который тоже был на квесте, пытался спасти супругу, но не смог, получив ожоги 60% тела.

Овдовевший молодой человек обвинил организаторов квеста в трусости и халатности. По его словам, один из них схватил огнетушитель, но побежал с ним к окну. Также Саид подчеркивал, что трюк с огнем не анонсировали в программе квеста. Другие свидетели рассказывали, что персонал квест-рума попросту сбежал.

Первого аниматора задержали в тот же день.

Ранее в Госдуме призвали сертифицировать квест-румы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!