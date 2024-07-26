Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Арестован второй аниматор квест-комнаты, где сгорели две девушки

СК: в Дагестане арестовали второго аниматора квест-комнаты, где сгорели девушки

close
100%
Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Суд арестовал второго аниматора квест-комнаты в Махачкале, где в результате пожара две девушки получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по Дагестану в Telegram-канале ведомства.

«По ходатайству следствия сегодня судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго аниматора», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что аниматора подозревают в оказании услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности, в результате чего произошло возгорание в одной из квест-комнат.

Первого аниматора задержали 22 июля. Им оказался 18-летний студент второго курса Технического пожарно-спасательного колледжа Махачкалы. Молодой человек учился на пожарного.

В ходе расследования произошедшего Следственный комитет установил, что когда посетители квеста вошли в комнату, аниматор поджег перчатку и бросил ее к канистре с бензином. В результате огонь быстро распространился по помещению.

Девушкам не удалось своевременно выбраться, потому что их связали и заковали в наручники в рамках проведения квеста. Мужчина, который был с ними, находится в больнице, ему помог спастись его друг.

Ранее выживший в квесте в Махачкале рассказал о попытке вытащить жену из огня.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами