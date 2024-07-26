Арестован второй аниматор квест-комнаты, где сгорели две девушки

Суд арестовал второго аниматора квест-комнаты в Махачкале, где в результате пожара две девушки получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) России по Дагестану в Telegram-канале ведомства.

«По ходатайству следствия сегодня судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении второго аниматора», — говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что аниматора подозревают в оказании услуг, которые не соответствовали требованиям безопасности, в результате чего произошло возгорание в одной из квест-комнат.

Первого аниматора задержали 22 июля. Им оказался 18-летний студент второго курса Технического пожарно-спасательного колледжа Махачкалы. Молодой человек учился на пожарного.

В ходе расследования произошедшего Следственный комитет установил, что когда посетители квеста вошли в комнату, аниматор поджег перчатку и бросил ее к канистре с бензином. В результате огонь быстро распространился по помещению.

Девушкам не удалось своевременно выбраться, потому что их связали и заковали в наручники в рамках проведения квеста. Мужчина, который был с ними, находится в больнице, ему помог спастись его друг.

Ранее выживший в квесте в Махачкале рассказал о попытке вытащить жену из огня.