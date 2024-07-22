«Аниматоры без опыта и подготовки»: кто виноват в смертельном пожаре на квесте в Махачкале? В Махачкале задержали аниматора квеста, где из-за пожара погибли две девушки

В Махачкале задержали 18-летнего аниматора квеста, на котором погибли две девушки: по данным СК, он бросил на пол горящую перчатку, из-за чего в помещении начался пожар. Его напарник пока на свободе. Муж одной из погибших Саид рассказал «Газете.Ru», что актеры даже не пытались потушить загоревшуюся девушку. При этом SHOT пишет, что задержанный аниматор учился в пожарно-спасательном колледже. Из-за чего произошла трагедия и запретят ли теперь квесты в России – в материале «Газеты.Ru».

Сотрудники СК задержали аниматора развлекательного заведения «Дом ужасов» в Махачкале, где в ночь на 22 июля погибли две посетительницы.

Во время квеста 18-летний аниматор привязал 25-летнюю Мадину к креслу — по сюжету девушка должна была освободиться. Затем, по данным следствия, он поджег перчатку и бросил ее на пол, где находилась емкость с бензином. Начался пожар, Мадина получила ожог более 90% тела и позднее скончалась в реанимации.

Ее подруга, 19-летняя Асият, также не смогла выбраться из огненной ловушки. Девушка скончалась на месте.

«Переборщил с бензином. Я ее (перчатку. — «Газета.Ru») стряхиваю, она не гасится. Стряхнул, она слетела с руки. Баклажка упала, начала гореть. Моментально все было», — рассказал во время допроса подозреваемый. По данным Telegram-канала SHOT, он учится на втором курсе Технического пожарно-спасательного колледжа Махачкалы.

Сотрудник «Дома ужасов» подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Кроме него в квесте также участвовал второй актер, его пока не задержали.

Муж погибшей Асият, 21-летний Саид, был на квесте вместе с супругой, в результате пожара он попал в реанимацию с сильными ожогами. В разговоре с «Газетой.Ru» мужчина обвинил в произошедшем аниматоров.

«Виноваты эти два труса аниматора. У одного был огнетушитель, но он с ним побежал к окну. Даже не побежал [аниматор] тушить ту девушку, которая горела. Пришлось самому тушить футболкой. Как я знаю, у них даже телефонов не было, чтобы вызвать оперативные службы. Вызвались помогать прохожие и мой друг», — рассказал Саид.

По словам мужчины, огненный трюк программой квеста предусмотрен не был.

Что теперь будет с квестами?

После трагедии депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить опасные квесты, заявив, что в России «каждый год подсчитывают количество несчастных случаев», связанных с этим развлечением. Его коллега Султан Хамзаев призвал ввести систему лицензирования для подобных услуг.

Первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова в беседе с «Газетой.Ru» выступила против запрета квестов, назвав его нецелесообразным.

«Запрет не нужен. Это развивающийся рынок, ведь ни один день рождения не обходится без квестов. Но помимо ответственных организаций есть теневые, нелицензированные, подпольные квесты. На них нужно возбуждать уголовные дела и закрывать их», — отметила депутат.

По ее словам, за последние два года региональными прокуратурами было выявлено почти 9 тыс. нарушений при эксплуатации спортивно-игровых аксессуаров и проведении квестов. По материалам проверок возбуждено и расследуется 27 уголовных дел .

«В этой сфере отдельно встал вопрос о деятельности аниматоров. В основном работают люди без опыта, квалификации, подготовки. Аниматорам нужно проходить специальное обучение. Более того, требуется разработка образовательной программы в формате курса повышения квалификации», — считает Лантратова.

Депутат отметила, что при разработке такой программы должен быть использован опыт ведущих участников рынка квест-индустрии.

«Учитывая, что аниматоры и актеры квестов взаимодействуют с детьми, важно ввести обязательное наличие медицинской книжки, обязательное прохождение медицинской комиссии при приеме на работу. Особенно важно выявлять психические расстройства и склонность к садизму. Как это ни странно звучит, но, к сожалению, именно такие факты были зафиксированы очень-очень много раз», — заявила депутат.

В ноябре 2023 года в Санкт-Петербурге во время квеста 11-летний Тимофей получил травму — аниматор ударил ребенка по голове. В результате мальчику наложили девять швов, у него отек и опух глаз. По данному факту в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу была организована процессуальная проверка.

В конце января нынешнего года 15-летний мальчик получил травмы во время прохождения квеста в Москве, у подростка диагностировали ушибы. А в марте во время квеста в столице 9-летняя девочка упала в открытый люк, ей потребовалась госпитализация. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).