В Махачкале студентка сгорела заживо во время прохождения квеста

В Дагестане 19-летняя девушка погибла, еще два человека госпитализированы в больницу с ожогами после пожара в «комнате страха». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в ночь на 22 июля в квест-парке «Дом Ужасов» в Махачкале. По предварительной информации, хоррор-квест проходили четверо молодых людей. В какой-то момент сотрудник заведения поджег специальную перчатку и отбросил в сторону — там лежали бензопилы с керосином, произошло возгорание.

Пострадавших с ожогами госпитализировали, 19-летнюю студентку спасти не удалось, у еще одной девушки диагностированы ожоги 97% тела, у третьего пострадавшего обгорело 50% тела.

По данным Telegram-канала Mash Gor, владельцем квест-комнаты является игрок в КВН, член сборной Дагестана Гусейн Ибрагимов, после допроса его отпустили, проверку произошедшего проводит республиканская прокуратура.

Известно, что на «комнату страха» уже жаловались местные жители, организатора якобы пускали на квест детей без сопровождения взрослых и надевали им на головы мешки, разрешающих документов на ведение такой деятельности гостям не показывали.

По данным ТАСС, вторая пострадавшая во время пожара скончалась в больнице.

Ранее в Екатеринбурге подростки пострадали во время хоррор-квеста в профориентационном лагере.