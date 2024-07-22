Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Махачкале студентка сгорела заживо во время прохождения квеста

Mash: в Дагестане студентка сгорела во время пожара в квест-комнате

close
100%
Яндекс Карты

В Дагестане 19-летняя девушка погибла, еще два человека госпитализированы в больницу с ожогами после пожара в «комнате страха». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в ночь на 22 июля в квест-парке «Дом Ужасов» в Махачкале. По предварительной информации, хоррор-квест проходили четверо молодых людей. В какой-то момент сотрудник заведения поджег специальную перчатку и отбросил в сторону — там лежали бензопилы с керосином, произошло возгорание.

Пострадавших с ожогами госпитализировали, 19-летнюю студентку спасти не удалось, у еще одной девушки диагностированы ожоги 97% тела, у третьего пострадавшего обгорело 50% тела.

По данным Telegram-канала Mash Gor, владельцем квест-комнаты является игрок в КВН, член сборной Дагестана Гусейн Ибрагимов, после допроса его отпустили, проверку произошедшего проводит республиканская прокуратура.

Известно, что на «комнату страха» уже жаловались местные жители, организатора якобы пускали на квест детей без сопровождения взрослых и надевали им на головы мешки, разрешающих документов на ведение такой деятельности гостям не показывали.

По данным ТАСС, вторая пострадавшая во время пожара скончалась в больнице.

Ранее в Екатеринбурге подростки пострадали во время хоррор-квеста в профориентационном лагере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами