«Успейте выбраться, пока живы»: в Махачкале из-за пожара во время квеста погибли две девушки Число жертв пожара во время квеста в Махачкале выросло до двух

В Махачкале умерли две участницы квеста. Одну из них приковали наручниками и случайно подожгли, ее подруга задохнулась, надышавшись угарным газом. Муж девушки пытался спасти пленниц, но запутался в лабиринте комнат и не смог найти огнетушитель. Супруги поженились меньше недели назад. Владелец квест-комнаты утверждает, что во время игры аниматор импровизировал, потому что трюка с поджиганием программа не предусматривала.

В Махачкале две участницы квеста умерли от ожогов. Управление СК России по Республике Дагестан возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

По данным следствия, 22 июля около 02:00 в квест-комнате на улице Расула Гамзатова начался пожар. Предположительно, во время игры произошло возгорание бензиновой жидкости. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Запертые в огне девушки

По данным Telegram-канала «Нетипичная Махачкала», 16 июля 19-летняя Асият вышла замуж за Саида. В ночь с 21 на 22 июля молодожены вместе с их 25-летней подругой Мадиной планировали поужинать аварским хинкалом, но Асият настояла на том, чтобы пойти на квест.

Ее сестра рассказала, что в подвальном помещении аниматор посадил Мадину на стул и приковал наручниками. На кадрах с предыдущих игр видно, что у человека нет возможности выбраться, в это время вокруг его лица водят бензопилой.

По словам сестры погибшей, аниматор облил Мадину керосином и зажег зажигалку, чтобы напугать ее, но девушка загорелась. Baza выяснила, что аниматор облил бензином перчатку и поджег ее «для большего антуража». В это время в подвале была включена бензопила, которая также загорелась. После этого огонь перекинулся на тару с бензином, а затем и на все помещение.

Саид снял футболку и попытался сбить огонь, но у него ничего не вышло. Тогда он побежал за огнетушителем, однако мужчине было сложно ориентироваться в темноте и в лабиринтах. У него также не получилось выбить решетку на окне. В это время Асият осталась с подругой и пыталась потушить ее. Она позвонила своей матери, сильно кашляла в трубку. В итоге девушка задохнулась, надышавшись угарным газом. Telegram-канал Baza писал, что Асият также была связана, поэтому самостоятельно выбраться не могла.

Саид нашел противогаз и вернулся в комнату за девушками. Он ничего не мог разглядеть из-за дыма, руками нащупал чье-то тело и стал вытаскивать. Как потом оказалось, это была его супруга, которая к тому моменту была уже мертва.

Побег аниматора и потерянные ключи

Один из свидетелей инцидента сообщил «Нетипичной Махачкале», что очевидцы вытащили из горящего здания несколько молодых людей. Те упомянули девушек внутри. Очевидцы не смогли зайти в помещение: из-за дыма было ничего не видно. Присутствовавший полицейский тоже быстро вернулся, потому что в подвале было нечем дышать и ничего не было видно.

Мадину в конце концов удалось вытащить из здания. Ее сразу госпитализировали, но она скончалась в больнице в 05:00. У нее было 97% ожогов тела второй и третьей степени.

По словам сестры Асият, аниматор сначала пытался помочь, но затем сбежал. Родственница утверждает, что в подвале не было никакой противопожарной системы.

По данным Telegram-каналов, Саид сейчас находится в реанимации, он еще не знает о смерти супруги. Врачи диагностировали у него 60% ожогов тела.

Mash написал, что спасателей вызвали другие посетители, которые увидели сильное задымление. В этом время администраторы квеста пытались найти ключи от комнаты, где были заперты Мадина, Асият и Саид. Сотрудники не сумели оперативно освободить девушек от цепей.

Заведующий ожоговым отделением Республиканской клинической больницы имени А. В. Вишневского Магомед Ахмедов подтвердил информацию о смерти двух участниц квеста.

Мадина работала фитнес-инструктором, а Асият — в стоматологии. Мать 19-летней девушки находится в тяжелом состоянии после случившегося и не может говорить. По словам родственников, именно она должна решить, будет ли семья требовать наказания для организаторов квеста.

Импровизация аниматора

Во время мероприятий в «Доме ужасов» участников часто приковывали к креслу и сажали в клетки, утверждают клиенты. Их задачей было выбраться. В отзывах посетители писали, что организаторы не соблюдают правила безопасности: пускают детей без сопровождения взрослых, без предупреждения привязывают участников, надевают на них мешки. При этом некоторые посетители квеста рассказали «Газете.Ru», что им понравилось развлечение, они даже хотели сходить туда еще раз:

«Все прошло хорошо и ничего не угрожало жизни, поджогов, или опасных жидкостей не было, два-три раза ходили, перчаток там вообще не было».

По данным «Нетипичной Махачкалы», сотрудники правоохранительных органов допросили владельца квест-комнаты, его уже отпустили. По предварительной информации, им является участник КВН Гусейн Ибрагимов. Во время допроса он заявил, что в подвале недавно установили систему пожаротушения, но она не сработала. Он утверждает, что не согласовывал с аниматором трюк с поджиганием перчатки. Якобы это была импровизация сотрудника.

В беседе с RT посетительница квеста подтвердила, что во время сеанса их не обливали керосином и ничего не поджигали. Однако из самого подвала сложно выбраться из-за лабиринтов даже при включенном свете.

В описании квеста сказано: «Успейте выбраться из дома ужасов, пока вы еще живы». Цена билета составляет 3,5 тыс. руб.

«Квесты надо запретить»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов в разговоре с RT предложил запретить опасные квесты:

«Каждый год мы подсчитываем количество несчастных случаев и трагедий, произошедших во время квестов. Я думаю, что до момента разработки и принятия конкретных законодательных правил об экстремальных квестах в нашей стране надо забыть».

Депутат Султан Хамзаев сказал , что подобные развлечения нужно лицензировать. По его словам, квесты уже давно стали экстремальным форматом сервисных услуг, где людей доводят до критических ситуаций, при этом организаторы не просят предоставить медицинские справки.

«Я считаю, что должна быть система лицензирования, а в лицензирование вложить именно фактор безопасности, качества обслуживания, сервиса и оказание, если есть необходимость, медицинской или любой другой помощи», — отметил чиновник.