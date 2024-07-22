Мужчина, попавший в больницу после пожара в квест-комнате, рассказал о подробностях

Россиянин, участвовавший в квесте в Махачкале, поделился подробностями. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам молодого человека, в момент инцидента он с другом находился в одной части квеста, а девушки – в другой. Именно там, где оказались пострадавшие, произошло возгорание. Юноша тем временем благодаря другу смог выбраться из помещения, но добраться до возлюбленной и ее подруги не получилось.

«Найти девушек внутри во время пожара было невозможно: помимо абсолютной задымленности, ситуацию осложняло то, что помещение было устроено по типу лабиринта», – сообщается в публикации.

По словам молодого человека, один из аниматоров надел противогаз и вместе с ним они отправились в загоревшееся помещение, но спустя меньше минуты сотрудник покинул его. Помощь пострадавшим оказали сотрудники МЧС.

По данным следствия, причиной пожара в квест-комнате могли стать действия аниматора. Он зашел в комнату и поджег перчатку, но «переборщил с бензином» и, стряхивая, хотел ее потушить, но она упала рядом с баклажкой быстровоспламеняющейся жидкости.

В результате приехавшие на место медики спасти девушек не смогли. Супруг одной из них попал в больницу с серьезными ожогами.

Ранее в Екатеринбурге подростки пострадали во время хоррор-квеста в профориентационном лагере.