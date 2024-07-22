Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина, попавший в больницу после пожара в квест-комнате, рассказал о подробностях

Выживший в квесте в Махачкале мужчина рассказал о попытке вытащить жену из огня

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Baza»

Россиянин, участвовавший в квесте в Махачкале, поделился подробностями. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По словам молодого человека, в момент инцидента он с другом находился в одной части квеста, а девушки – в другой. Именно там, где оказались пострадавшие, произошло возгорание. Юноша тем временем благодаря другу смог выбраться из помещения, но добраться до возлюбленной и ее подруги не получилось.

«Найти девушек внутри во время пожара было невозможно: помимо абсолютной задымленности, ситуацию осложняло то, что помещение было устроено по типу лабиринта», – сообщается в публикации.

По словам молодого человека, один из аниматоров надел противогаз и вместе с ним они отправились в загоревшееся помещение, но спустя меньше минуты сотрудник покинул его. Помощь пострадавшим оказали сотрудники МЧС.

По данным следствия, причиной пожара в квест-комнате могли стать действия аниматора. Он зашел в комнату и поджег перчатку, но «переборщил с бензином» и, стряхивая, хотел ее потушить, но она упала рядом с баклажкой быстровоспламеняющейся жидкости.

В результате приехавшие на место медики спасти девушек не смогли. Супруг одной из них попал в больницу с серьезными ожогами.

Ранее в Екатеринбурге подростки пострадали во время хоррор-квеста в профориентационном лагере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами