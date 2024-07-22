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В Госдуме призвали сертифицировать работу квестов

Депутат ГД Хамзаев: работу квестов в России необходимо сертифицировать

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Следственный комитет Российской Федерации

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в интервью RT прокомментировал трагедию в Махачкале, где погибли две участницы квеста. По мнению парламентария, подобная деятельность в России должна быть лицензирована.

Он отметил, что изначально квесты начинались как «ребячество», однако потом переросли в «экстремальный формат сервисных услуг».

«В данном случае, я считаю, должна быть система лицензирования, а в лицензирование вложить именно фактор безопасности, качества обслуживания, сервиса и оказание, если есть необходимость, медицинской или любой другой помощи», — подчеркнул Хамзаев.

22 июля около 02:00 в квест-комнате на улице Расула Гамзатова в Махачкале начался пожар. Предположительно, во время игры произошло возгорание бензиновой жидкости. В результате погибли две участницы мероприятия.

Одну из них приковали наручниками и случайно подожгли, ее подруга задохнулась, надышавшись угарным газом. Муж одной из девушек пытался спасти пленниц, но запутался в лабиринте комнат и не смог найти огнетушитель. Супруги поженились меньше недели назад. Владелец квест-комнаты утверждает, что во время игры аниматор импровизировал, потому что трюка с поджиганием программа не предусматривала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Астрахани огонь от загоревшейся травы подпалил 14 домов.

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