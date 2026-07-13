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Общество

Задержанного в Подмосковье Надеждина отпустили под повестку

Борис Надеждин сообщил об освобождении с судебной повесткой до пятницы
Сергей Пятаков/РИА Новости

Задержанного по административной статье о демонстрации экстремистской символики политика Бориса Надеждина (признан в РФ иностранным агентом) отпустили под повестку до пятницы. Об этом он сам написал в своем Telegram-канале.

По его словам, после прибытия в отдел полиции подмосковного Долгопрудного ему сообщили, что составят на него административный протокол и сразу же повезут в суд для вынесения решения. Однако, добавил Надеждин, после двух часов ожидания ему вручили повестку об обязательстве явиться на слушание только в пятницу.

«До пятницы я совершенно свободен! Уж не знаю, что там наверху происходит», — поделился политик.

Вскоре после задержания он пояснял, что ему вменили распространение ссылки на YouTube-ролик Эльвиры Вихаревой (признана в РФ иностранным агентом), в котором демонстрировалась фотография Алексея Навального. Ролик был записан в преддверии президентских выборов 2024 года, в которых пытался принять участие Надеждин. Политик перепубликовал его в 2023 году.

Несколько дней назад Надеждина признали иноагентом, после чего он заявил, что намерен остаться в России, продолжить заниматься политикой и собирать подписи для участия в выборах депутатов девятого созыва Госдумы.

Ранее Надеждина признали банкротом.

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