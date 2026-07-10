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Политика

«Буду жить и бороться дальше»: политик Надеждин отреагировал на свой статус иноагента

Надеждин заявил, что продолжит выдвигаться в Госдуму после объявления иноагентом
Сергей Пятаков/РИА Новости

Политик Борис Надеждин (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что продолжит политическую деятельность и останется в России после объявления иностранным агентом. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Надеждин сказал журналистам, что решение Минюста РФ не повлияет на его работу, он намерен продолжить участвовать в политической деятельности.

«Чего тут комментировать? Буду жить и бороться дальше. Вряд ли это что-то изменит в моей политической биографии. Буду продолжать выдвигаться в Госдуму и собирать подписи», — сказал он.

Политик также отметил, что уезжать из РФ не собирается: «Да, конечно, останусь. А куда я денусь?».

Согласно сообщению ведомства, Надеждин принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных в РФ организаций, а также распространял фейки о решениях российских властей и избирательной системе страны и призывал к участию в несогласованных митингах и пикетах.

Помимо Надеждина, в реестр также были внесены журналистка Екатерина Воропай (признана в РФ иностранным агентом), предприниматель Тимофей Рогожин (признан в РФ иностранным агентом) и связанный с политиком проект «Штаб кандидатов».

Ранее российский журналист-иноагент заявил о «тормозах», мешающих жертвовать деньги ВСУ.

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