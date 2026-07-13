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Общество

Задержанного в Подмосковье Бориса Надеждина повезут в суд

«Осторожно, новости»: адвокат Надеждина анонсировал его отправку в суд

Задержанного в Подмосковье экс-кандидата в президенты России Бориса Надеждина (признан в РФ иностранным агентом) повезут в суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на адвоката политика.

По его словам, после задержания на Надеждина составили протокол по административной статье о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ).

«О какой именно публикации идет речь, пока неизвестно», — говорится в сообщении канала.

По указанной статье Надеждину как физическому лицу грозит наказание в виде штрафа на сумму от 1 до 2 тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

О задержании Надеждин сообщил в своем Telegram-канале, уточнив, что его везут в отделение полиции в подмосковном Долгопрудном.

Несколько дней назад Минюст внес Надеждина в реестр иноагентов, объяснив это тем, что он создавал и распространял материалы других иностранных агентов и нежелательных организаций, а также распространял дезинформацию о действиях властей и работе избирательной системы. Кроме того, ведомство утверждало, что политик призывал граждан к участию в несогласованных публичных акциях.

Надеждин, комментируя решение Минюста, заявил, что не планирует из-за этого покидать Россию и останавливать политическую деятельность. Он сообщил, что продолжит сбор подписей для выдвижения кандидатом в депутаты Госдумы девятого созыва.

В 2023 году Надеждин пытался принять участие в выборах президента России, однако ЦИК не зарегистрировал его, признав часть подписей недействительными.

Ранее Надеждина признали банкротом.

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