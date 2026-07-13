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Общество

Стало известно, за что задержали Надеждина

На Надеждина составили протокол из-за фото Навального
Сергей Пятаков/РИА Новости

На политика Бориса Надеждина (признан в РФ иностранным агентом) составили протокол из-за фото Алексея Навального. Соответствующий пост в Telegram-канале разместил сам обвиняемый.

В документе указано, что Надеждин 8 ноября 2023 года выложил в своем канале в мессенджере ссылку на Youtube-видео Эльвиры Вихаревой (признана в РФ иностранным агентом) «Кандидат против Путина 2024».

В этом ролике демонстрировалась фотография Алексея Навального, следует из текста протокола.

13 июля в соцсетях политика сообщили, что Бориса Надеждина задержала полиция, его увезли в отдел МВД подмосковного города Долгопрудный.

Позже Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на адвоката политика писал, что Надеждина повезут в суд. Как уточнил правозащитник, на Надеждина составили протокол по административной статье о демонстрации экстремистской символики (ст. 20.3 КоАП РФ).

В минувшую пятницу министерство юстиции внесло Надеждина в реестр иноагентов. В качестве основания было указано, что политик участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов и нежелательных организаций, распространял фейки о властях и избирательной системе, а также призывал участвовать в несогласованных публичных акциях.

Ранее Собчак выразила поддержку Надеждину.

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