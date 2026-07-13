Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Признанного иноагентом Бориса Надеждина задержали в Подмосковье

Борис Надеждин сообщил о своем задержании в Подмосковье
Сергей Пятаков/РИА Новости

Экс-кандидата в президенты России Бориса Надеждина (признан в РФ иностранным агентом) задержала полиция, его везут в отдел МВД подмосковного города Долгопрудный. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

В минувшую пятницу министерство юстиции внесло Надеждина в реестр иноагентов. В качестве основания было указано, что политик участвовал в создании и распространении материалов других иноагентов и нежелательных организаций, распространял фейки о властях и избирательной системе, а также призывал участвовать в несогласованных публичных акциях.

Комментируя это решение, он заявил, что намерен остаться в России и вести политическую деятельность. По его словам, в ближайшее время он продолжит сбор подписей для выдвижения в качестве кандидата в депутаты Государственной думы на сентябрьских выборах.

В прошлом году Надеждин был признан банкротом по иску Росэнергобанка, где взял кредит на $324 тыс. под залог участка и дома.

В 2023 году Надеждин выдвигался в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива». В его предвыборную программу входило обещание в случае победы максимально быстро добиться перемирия с Украиной. ЦИК отказал ему в регистрации, признав недействительными более 9,1 тысячи подписей. Политик пытался обжаловать это решение, но суд признал его законным.

Ранее Надеждин отреагировал на признание иноагентом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Аллергия все чаще «стартует» после 30 лет. Что происходит и как это предотвратить? Объяснили врачи
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!