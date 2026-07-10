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Общество

Из горящего ТЦ в Красногорске эвакуировали людей

МВД: 340 человек эвакуировали из горящего торгового центра в Красногорске
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Порядка 340 человек эвакуировали из горящего торгового центра (ТЦ) «ТераБит» в Красногорске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Эвакуировано 340 человек. Информация о пострадавших не поступала», — заявили в ведомстве.

Чуть ранее администрация городского округа Красногорск сообщил, что пожарные локализовали возгорание на крыше ТЦ «ТераБит». Для тушения на место происшествия были направлены девять автоцистерн и две автолестницы.

До этого пожару присвоили второй ранг сложности. Площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.

7 июля на территории торгового центра «Три кита» в Ижевске загорелись склады на площади более 1000 квадратных метров. На месте пожара обрушилась кровля. В итоге пожар потушили.

Ранее пожар произошел в ТЦ «Семеновский пассаж» в Москве.

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