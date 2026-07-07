На месте пожара в ТЦ в Ижевске произошло обрушение кровли

В Ижевске во время возгорания на территории торгового центра «Три кита» произошло обрушение кровли. Об этом сообщает МЧС РФ, передает ТАСС.

«Произошло обрушение кровли по всей площади — 1250 кв. м», — говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве отметили, что пожар на в торговом центре локализован на площади 1250 квадратных метров.

До этого стало известно, что на территории торгового центра «Три кита» в Ижевске загорелись склады на площади более 1000 квадратных метров.

Администрация ТЦ заявила, людей внутри здания нет. В тушении было задействовано 46 человек и 13 единиц техники. В результате Чрезвычайного происшествия пострадавших нет, причины возгорания неизвестны.

На днях спасатели потушили масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе. Изначально огонь распространился на площади около 1000 квадратных метров, позднее площадь увеличилась до 5 тыс. квадратных метров. Возгорание произошло из-за разгерметизации баллона с газом. По предварительной информации, пострадал один человек.

Ранее возгорание произошло на промышленном предприятии в Калужской области из-за БПЛА.