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Общество

Площадь пожара в красногорском ТЦ достигла 200 квадратных метров

112: пожару в красногорском ТЦ «ТераБит» присвоили второй ранг сложности
Telegram-канал «112»

Пожару в красногорском торговом центре «ТераБит» присвоили второй ранг сложности. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации журналистов, кровля торгового комплекса горит на площади 200 квадратных метров. В настоящее время проводится эвакуация посетителей.

О пожаре стало известно вечером 10 июля. На видеозаписях очевидцев виден поднимающийся в небо густой черный дым. Причина возгорания и информация о возможных пострадавших уточняются.

7 июля в Подмосковье пожар уничтожил автосервис площадью 800 квадратных метров. Помимо основного строения, огонь распространился на пристройку. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «МЧС Московской области», видно, что огонь уничтожил несколько машин, находившихся на ремонте.

Ранее в Ростовской области пожарные локализовали возгорание на двух объектах хранения нефтепродуктов.

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