Пожар произошел в ТЦ «Семеновский пассаж» в Москве

В Москве из здания ТЦ «Семеновский пассаж» эвакуируют людей из-за пожара

Пожар разгорелся в торговом центре (ТЦ) «Семеновский пассаж» в Москве, проводится эвакуация людей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС.

«В 2-этажном здании происходит возгорание вентилируемого фасада. Пожарными расчетами проводится разведка и эвакуация людей из здания», — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены более 50 человек и 15 единиц техники.

Днем в воскресенье, 8 июня, в торговом центре «Метрополис» на севере Москвы начали эвакуацию посетителей и персонала. На опубликованных кадрах видно, как посетителей выводят с помощью громкоговорителей. На месте работают спасатели, к зданию прибыли две пожарные машины. По информации МЧС, сработала пожарная сигнализация, но признаков возгорания пока не обнаружено. Обстоятельства происшествия уточняются.

До этого сообщалось, что в подмосковном Красногорске произошел крупный пожар на Новорижском шоссе.

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