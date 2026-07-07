В Ижевске на территории торгового центра загорелись склады

В Ижевске горят склады на территории ТЦ на площади более 1000 кв. м

На территории торгового центра «Три кита» в Ижевске загорелись склады. Об этом сообщает ГУ МЧС по Удмуртии, передает ТАСС.

«Предварительная площадь — более 1000 квадратных метров. Все необходимые силы и средства на месте», — говорится в сообщении.

Администрация ТЦ заявила, людей внутри здания нет. В тушении задействовано 46 человек и 13 единиц техники. На месте пожара произошло обрушение кровли по всей площади.

В результате ЧП пострадавших нет. Причины возгорания неизвестны.

По последним данным, возгорание в торговом центре в Ижевске локализовано на площади 1 250 кв. метров

Утром во вторник крупный пожар произошел в ангаре во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. По данным МЧС, огонь охватил ангар размером 15 на 70 метров. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Ставропольском крае загорелся 200-летний храм.