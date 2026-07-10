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Общество

Администрация Красногорска сообщила о локализации пожара в торговом центре

Пожарные локализовали возгорание на крыше торгового центра в Красногорске
Екатерина Лука/ТАСС

Пожарные локализовали возгорание на крыше торгового центра «ТераБит» в Красногорске. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации городского округа.

По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

В администрации уточнили, что возгорание произошло на крыше торгового центра. Для тушения на место происшествия направлены девять автоцистерн и две автолестницы.

Незадолго до этого пожару был присвоен второй ранг сложности, а площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. Причина пожара уточняется.

7 июля в Подмосковье огонь уничтожил автосервис площадью 800 квадратных метров. Помимо основного строения, пожар распространился на пристройку. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «МЧС Московской области», видно, что несколько машин, находившихся на ремонте, сгорели.

Ранее пожарные ликвидировали возгорание в ангаре в Санкт-Петербурге.

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