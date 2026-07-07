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Общество

В Ижевске потушили крупный пожар на территории торгового центра

МЧС: пожар на территории ТЦ «Три кита» в Ижевске потушили

Спасатели ликвидировали открытое горение на территории строительного рынка за торговым центром в Ижевске. Об этом сообщили в МЧС Удмуртии.

В ведомстве добавили, что в настоящее время идет разбор строительных конструкций и проливка.

Пострадавших в результате ЧП нет, ущерб и причина возгорания устанавливаются.

Утром 7 июля на территории торгового центра «Три кита» в Ижевске загорелись склады на площади более 1000 квадратных метров. Возгорание ликвидировали более 70 сотрудников МЧС и 20 единиц техники, включая бригаду скорой медицинской помощи, подразделения ижевских и региональных поисково-спасательных служб (всего 97 человек и 27 единиц техники).

В МЧС добавили, что из-за активного горения и высокой температуры была угроза распространения огня на соседние строения, пожару был присвоен повышенный, третий, ранг сложности.

В результате происшествия на месте возгорания обрушилась кровля.

На днях спасатели потушили масштабный пожар на складе лакокрасочных материалов в Ставрополе.

Ранее сильный пожар на московском рынке «Садовод» попал на видео.

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