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Общество

Убийца 12-летней девочки в Ленобласти пытался свести счеты с жизнью в СИЗО

«112»: сознавшийся в убийстве девочки житель Ленобласти пытался убить себя
Прокуратура Ленинградской области

Убивший 12-летнюю девочку в Ленинградской области Федор Мехнин пытался совершить самоубийство в камере следственного изолятора, где находится под стражей по решению суда. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, при задержании у мужчины с собой было 3 млн рублей наличными в рюкзаке. Эти деньги он якобы получил, обокрав своих партнеров, после чего попытался сбежать.

«112» утверждает, что Мехнин уже имеет судимость, но не уточняет, за какое преступление.

По решению Красногвардейского райсуда Санкт-Петербурга мужчина, сознавшийся в убийстве школьницы, заключен под арест до 3 сентября.

Преступление было совершено вечером 2 июля. Мехнин, как следует из его собственных показаний, заметил жертву в желтом дождевике на территории СНТ «Захожье-5» в Тосненском районе Ленобласти, принял за взрослую женщину и решил изнасиловать. Он сначала преследовал девочку, потом напал и десятки раз ударил ножом в процессе неудавшейся попытки изнасилования — до тех пор, пока не сломал лезвие, после чего задушил лямкой ее же рюкзака.

Вещи девочки и собранные ею грибы Мехнин разбросал вокруг, а труп оставил лежать в кустах. Он сел в машину, некоторое время ездил по округе, спрятал сломанный нож в лесу, а потом вернулся домой к жене. Из-за его внешнего вида и ранок на руках у нее появились подозрения, которые еще сильнее окрепли на следующий день — когда мужчине позвонили из СНТ и сказали, что кто-то видел его автомобиль у места обнаружения тела.

Мехнин решил срочно бежать. Он оставил жену в машине, вышел и взял каршеринг, на котором добрался до офиса своей фирмы в Колпино и взял крупную сумму наличными из сейфа. С деньгами мужчина поехал в Пулково, надеясь улететь в Минск, но не смог. Потом он несколько часов передвигался по Ленобласти, в том числе на электричке, и утром был задержан в Гатчине.

Ранее Мехнин показал следователям, как расправлялся с девочкой.

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