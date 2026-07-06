Подозреваемый показал, как расправлялся с 12-летней девочкой в Ленобласти

Сотрудники СК провели следственные мероприятия с мужчиной, которого обвиняют в расправе над 12-летней девочкой в Ленобласти. Об этом сообщает СК РФ.

На кадрах с места заметно, как россиянин демонстрирует следователям свои действия в тот вечер. Судя по кадрам, после того, как во время конфликта школьница упала на землю, он продолжил наносить ей удары ножом.

Во время мероприятий фигурант дал изобличающие его вину показания. Следователи не исключают, что он мог совершить другие подобные преступления. Эту информацию они проверяют.

Как рассказал сам мужчина, он ехал по лесу, когда увидел собиравшую грибы девочку. После этого в его голове «что-то щелкнуло» и он расправился с ней.

Тем временем родители заметили, что девочки долго нет дома, и подняли тревогу. Позже школьницу без признаков жизни нашли в лесу. Сам подозреваемый пытался скрыться. Предположительно, он планировал отправиться в другую страну.

Ранее группа мужчин пытала девочку и еще живой сбросила ее в пруд.