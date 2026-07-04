«Что-то щелкнуло». Мужчина признался в расправе над 12-летней школьницей

В Ленинградской области полиция задержала 42-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли 3 июля в лесополосе. При задержании он признал вину, заявив, что «что-то щелкнуло» и «повело его за ней». Мужчина был задержан на вокзале в Гатчине при попытке скрыться.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Тосненском районе Ленинградской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий в Гатчинском районе Ленинградской области при попытке скрыться на железнодорожном транспорте полицейскими задержан 42-летний ранее судимый житель Тосненского района, подозреваемый в совершении преступления», — написала она в мессенджере «Макс» (орфография и пунктуация сохранены. – «Газета.Ru»).

Ушла за грибами и не вернулась

По данным МВД, заявление о пропаже школьницы поступило от ее матери 2 июля. Девочка ушла с участка СНТ «Захожье-5» — мать рассказала, что ее двенадцатилетняя дочь отправилась в лес за грибами и не вернулась. К поискам ребенка сразу подключились полицейские и волонтеры.

По данным SHOT, девочка позвонила папе, после чего перестала выходить на связь, а ее телефон был отключен. После изучения записей камер видеонаблюдения удалось установить, что школьница вышла из леса и двигалась по территории садоводства, однако, что произошло дальше — неизвестно.

Тело девочки нашли в лесополосе в Тосненском районе области 3 июля с признаками насильственной смерти. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).

«Спокойный, тихий человек»

Утром 4 июля стало известно о задержании подозреваемого в убийстве 42-летнего ранее судимого местного жителя. По данным SHOT, мужчину поймали на вокзале в Гатчине, откуда он мог сбежать в Псков, Лугу или Волосово.

Telegram-канал 112 сообщил, что мужчину ранее видели на территории СНТ «Захожье» местные жители. Очевидцы заявили, что он подходил к детям и пытался завязать разговор.

Позднее официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео задержания мужчины. На кадрах оперативники скручивают мужчину в помещении вокзала в Гатчине, после чего на первичном допросе он признал свою вину.

Мужчина рассказал, что в тот вечер ехал на своем Volkswagen Tiguan и заметил, как девочка сворачивала с дорожки в лес. В тот момент, по его словам, «что-то щелкнуло, и повело его за ней».

Он взял лежавший в машине перочинный нож, догнал школьницу и напал на нее.

Мужчина входил в правление СНТ «Захожье», утверждает телеканал РЕН ТВ. Он занимался благоустройством территории, участвовал в обсуждениях и критиковал соседей за безынициативность.

«Сказать, что мы в шоке — это ничего не сказать. Всегда активно принимал участие в субботниках, помогал обустраивать СНТ. В целом, спокойный, тихий человек. Максимально. Никогда за ним не замечали каких-то всплесков эмоций, улыбчивый. Последний, на кого подумаешь», — приводит портал 78.ru слова главы правления Константина Андронова.

Жена подозреваемого рассказала порталу 78.ru, что опасается возмездия со стороны соседей по СНТ.

«Я не понимаю, как себя вести. Он будет сидеть, отсиживаться, а со мной неизвестно что. Меня подожгут, меня тут будут гнобить, палкой бить. А мне работать, мне жить», — заявила она.