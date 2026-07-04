«Что-то щелкнуло»: задержанный за убийство девочки в Ленобласти признался в нападении

Подозреваемый в убийстве девочки в Тосненском районе Ленинградской области дал признательные показания. Об этом сообщает 47.news.

На допросе мужчина рассказал, что в тот вечер ехал на своем Volkswagen Tiguan и увидел, как девочка сворачивает с дорожки в лес. По его словам, в тот момент «что-то щелкнуло, и повело его за ней». Он схватил лежавший в машине маленький перочинный нож, догнал школьницу и напал на нее.

Подозреваемым оказался 42-летний член правления СНТ «Захожье». В местном паблике его не раз хвалили за активность и добрые дела для местных жителей, он обновлял колодец, выходил на субботники, активно участвовал в обсуждениях и критиковал соседей за безынициативность.

Мужчину задержали на вокзале в Гатчине, предположительно он пытался уехать. 12-летняя девочка пропала в СНТ «Захожье» 2 июля, она ушла за грибами в лес и не вернулась. Позднее тело ребенка с признаками насильственной смерти нашли в лесополосе. Возбуждено уголовное дело.

Ранее появилось видео задержания подозреваемого в убийстве девочки в Ленобласти