Следователи раскрыли пугающие подробности убийства 12-летней девочки в Ленобласти

В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти

В Петербурге суд избрал меру пресечения мужчине, которого обвиняют в убийстве 12-летнего ребенка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По версии следствия, мужчина нанес не менее 29 ударов ножом ребенку, они пришлись не только на шею, но и на грудь. Таким образом фигурант пытался пресечь попытки ребенка сопротивляться сексуальному насилию. Также россиянин схватил ее рюкзак девочки и задушил ее лямкой.

Фигуранта арестовали. Под стражей он пробудет до 3 сентября текущего года.

Мужчину задержали на одном из вокзалов региона вскоре после того, как в лесу обнаружили тело девочки. За некоторое время до этого она ушла собирать грибы, но домой так и не вернулась.

По словам мужчины, он не планировал нападение, просто в какой-то момент в его голове что-то «щелкнуло», он схватил лежавший в машине небольшой нож и расправился со школьницей. После этого оставил тело на месте и скрылся.

Вину в содеянном он признал, мужчине уже предъявили обвинения.

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