Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве девочки в Ленобласти

Оперативное видео момента задержания мужчины, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, найденной убитой в СНТ под Тосно появилось в сети. Кадры в Telegram-канале опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах ролика оперативники задерживают 42-летнего ранее судимого местного жителя в помещении вокзала в Гатчине. Во время допроса мужчина признался, что осознает содеянное.

Накануне жители СНТ, в котором пропала девочка, обратили внимание на незнакомца, который ходил по поселку и пытался познакомиться детьми. 12-летняя школьница пропала в СНТ «Захожье», она отправилась в лес за грибами и домой не вернулась. В ходе поисков тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее пропавшую на Кубани 11-летнюю девочку нашли убитой спустя пять дней.