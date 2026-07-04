Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве девочки в Ленобласти

Опубликованы кадры задержания подозреваемого в убийстве школьницы в Ленобласти

Оперативное видео момента задержания мужчины, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки, найденной убитой в СНТ под Тосно появилось в сети. Кадры в Telegram-канале опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На кадрах ролика оперативники задерживают 42-летнего ранее судимого местного жителя в помещении вокзала в Гатчине. Во время допроса мужчина признался, что осознает содеянное.

Накануне жители СНТ, в котором пропала девочка, обратили внимание на незнакомца, который ходил по поселку и пытался познакомиться детьми. 12-летняя школьница пропала в СНТ «Захожье», она отправилась в лес за грибами и домой не вернулась. В ходе поисков тело ребенка с признаками насильственной смерти обнаружили в лесополосе. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее пропавшую на Кубани 11-летнюю девочку нашли убитой спустя пять дней.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Контроль и тревога. Как ЗОЖ делает людей несчастнее
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!