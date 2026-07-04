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Стало известно, что убитую в Ленобласти школьницу пытались изнасиловать

РЕН ТВ: на теле убитой в Ленобласти девочки есть колотые раны и следы удушья

На теле убитой 12-летней девочки в Ленобласти обнаружены 13 колотых ран и следы жестокого удушья, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По его словам, школьница скончалась от асфиксии (удушья). Кроме ран на шее, груди и правой руке, у нее вспороты пальцы. Источник также утверждает, что подозреваемый пытался изнасиловать девочку.

До этого в Ленинградской области на вокзале в Гатчине при попытке скрыться полиция задержала 42-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 12-летней девочки. Школьница ушла в лес за грибами и не вернулась. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили 3 июля в лесополосе.

При задержании мужчина признал вину, заявив, что «что-то щелкнуло» и «повело его за ней». Он взял лежавший в машине перочинный нож, догнал школьницу и напал на нее. Жена подозреваемого рассказала, что опасается возмездия со стороны соседей.

Ранее молодой человек забил камнями девушку, которая намекала на свадьбу.

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