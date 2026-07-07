Энергетический объект повредили на северо-востоке Украины

Энергетический объект получил повреждения в Полтавской области Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Дьяковнич.

По его словам, поврежденный объект расположен в Полтавском районе. Другие подробности о характере повреждений и возможных последствиях не приводятся.

В ночь на 6 июля российские силы атаковали объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, расположенные в Киеве и Киевской области. 7 июля Минобороны России сообщило, что российские военные ударили по объектам портовой инфраструктуры и энергетики, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты.

Кроме того, в недавнем интервью глава офиса президента Украины Кирилл Буданов назвал «огромной проблемой» удары России по автозаправочным станциям (АЗС) в прифронтовых регионах Украины.

Ранее журналист раскрыл, как ВС РФ испортили Украине переговорный фон перед саммитом НАТО.