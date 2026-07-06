Российские силы нанесли «удар возмездия» по объектам в Киеве и области

МО: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и области

В ночь на 6 июля российские силы провели массированную атаку на объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, расположенные в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

Ведомство сообщило, что массированный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Это было сделано в ответ на атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру России.

Министерство уточнило, что российские войска поразили предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического сектора в Киеве и Киевской области. Кроме того, были атакованы военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях.

Ночью украинские СМИ писали, что в Киеве произошли взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.

5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина наносит удары по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры РФ, которые не имеют отношения к военно-промышленному комплексу.

Ранее в России заявили об изменении тактики нанесения ударов по Украине.