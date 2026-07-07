Вооруженные силы России за сутки поразили объекты ВСУ в 144 районах

Российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры и энергетики, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте министерства обороны России.

В ведомстве отметили, что удары производили оперативно-тактическая авиация, беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия.

Также российские военные поразили украинские логистические центры, пункты временной дислокации военных ВСУ в 144 районах.

До этого в министерстве обороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 7 июля перехватили и уничтожили 452 украинских беспилотника над регионами РФ.

6 июля украинские беспилотники впервые долетели до Омска. БПЛА преодолели 2500 км от украинской границы и ударили по Омскому нефтеперерабатывающему заводу — одному из крупнейших в мире. Над городом поднялся столб черного дыма. На этом фоне в местном аэропорту ограничили взлет и посадку самолетов. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее ВС РФ ударили по фурам, перевозившим дроны в Днепропетровской области.