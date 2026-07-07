Удары возмездия ВС РФ по территории Украины резко изменили переговорный фон для Киева на предстоящем саммите НАТО в Анкаре. С таким заявлением выступил журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, украинцы отправляются на саммит Североатлантического альянса, проигрывая конфликт и теряя импульс, который, как им казалось, у них был. Все это произошло благодаря последним ударам ВС РФ по Киеву, указал он.

Кроме того, удары возмездия стали неприятным сюрпризом для Украины, ведь они планировали представить мнимые успехи ВСУ, подчеркнул Христофору.

«Украинцы думали, что это даст европейским «крутым ребятам» и президенту США Трампу что-то позитивное, о чем можно поговорить, поскольку их сейчас избивают российские военные, и с этим Киев уже ничего не сделает», — сказал журналист.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в ночь на 6 июля российские силы провели массированную атаку на объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, расположенные в Киеве и Киевской области.

Ведомство сообщило, что массированный удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками. Это было сделано в ответ на атаки Киева на гражданскую инфраструктуру России.

Ранее в Кремле назвали происходящее на Украине «настоящей войной».