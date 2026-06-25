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Общество

Израильская авиакомпания отменит полеты в Москву

Израильская авиакомпания El Al приостановит рейсы из Тель-Авива в Москву
Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Израильская авиакомпания El Al временно прекратит полеты по маршруту Тель-Авив — Москва в ближайшие дни. Об этом сообщила гостелерадиокомпания Kan.

Как уточнили представители авиакомпании, решение принято из-за развития событий между Россией и Украиной. Пока речь идет о приостановке рейсов на несколько дней. На следующей неделе компания проведет новую оценку ситуации, чтобы определить, возобновлять ли перелеты.

18 июня Москва подверглась крупнейшей атаке украинских беспилотников за последние два года. Тогда силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось нейтрализовать более 190 дронов, летевших в сторону столицы. 22 июня средства ПВО сбили 84 украинских беспилотника, летевших на Москву.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал атаку на Москву справедливым ответом на российские удары и призвал Россию предпринять шаги в дипломатии.

В свою очередь, российский лидер Владимир Путин отметил, что Россия готова к проведению мирных переговоров с Украиной на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле.

Ранее три российских аэропорта приостановили обслуживание рейсов.

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