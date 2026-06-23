Путин связал удары ВСУ по России с будущими переговорами

Мирные переговоры были прерваны по инициативе Украины, которая наносит удары по России, чтобы создать благоприятные условия в случае возобновления прерванного диалога. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства, передает сайт Кремля.

«Все, что делается... только с одной целью: создать для себя благоприятные условия в случае начала или, точнее, возобновления прерванных же по инициативе Украины мирных переговоров, с так называемых сильных позиций», — сказал Путин.

По его словам, Россия готова к проведению мирных переговоров с Украиной на базе договоренностей, которые были достигнуты еще в Стамбуле. Глава государства напомнил, что тогда переговоры были парафированы украинской делегацией, а значит, что Киев все устраивало.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия ждет реализации собственных целей на Украине, а не выполнения договоренностей, достигнутых в рамках переговоров с США в Анкоридже. По словам помощника Путина, Москва привержена тем пониманиям, которые обсуждались в Анкоридже, но «другая сторона, судя по всему, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности».

Ранее Украина допустила отказ от перемирия по линии фронта.