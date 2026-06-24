Три российских аэропорта приостановили обслуживание рейсов

Воздушная гавань Геленджика, а также аэропорты Домодедово и Жуковский приостановили прием и выпуск самолетов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По данным ведомства, временные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионами России 245 украинских дронов за 13 часов — с 7:00 до 20:00.

С начала суток были уничтожены 15 беспилотников, которые летели на Москву.

22 июня Москва подверглась одной из самых крупных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года. Как тогда сообщал Собянин, что силы ПВО за сутки сбили 84 украинских беспилотника, летевших в сторону столицы. До этого момента наибольшее количество дронов — более 190 — ликвидировали 18 июня, что стало самой крупной атакой за два года.

Ранее в Шереметьево повредили редкий бизнес-джет за сотни миллионов рублей.