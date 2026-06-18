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Армия

На подлете к Москве за утро уничтожили 194 украинских дрона

Собянин сообщил, что еще 14 дронов уничтожено на подлете к Москве
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 14 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подлете к российской столице.

Сначала он заявил об уничтожении десяти дронов, через несколько минут написал о сбитии еще четырех беспилотников.

По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого градоначальник писал, что в общей сложности на подлете к столице было сбито около 180 БПЛА.

Таким образом, общее количество уничтоженных дронов, направлявшихся к Москве, достигло 194.

Как сообщил мэр, один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. В настоящее время на НПЗ устраняют последствия атаки.

На фоне атак БПЛА в аэропортах Домодоедово и Внуково ввели ограничения на прием и отправку самолетов.

Также в московском районе Капотня, на юго-востоке столицы, частично перекрыли движение транспорта.

Ранее Путин назвал цель расширения атак украинских БПЛА на Россию.

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