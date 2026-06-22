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Армия

ТАСС напомнил о самых крупных атаках БПЛА на Москву за два года

ТАСС: попытка атаки БПЛА на Москву стала одной из самых крупных за два года
Shutterstock

Попытка атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву, предпринятая с начала суток, стала одной из самых крупных за два года. Об этом сообщает ТАСС.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны РФ за сутки сбили 84 украинских беспилотника, летевших в сторону столицы. До этого момента наибольшее количество дронов — более 190 — ликвидировали 18 июня, что стало самой крупной атакой за два года.

17 мая силы ПВО сбили 81 вражеский беспилотник, в ночь на 7 мая — 61, в ночь на 17 июня — 60 беспилотников, летевших к столице. 14 марта этого года за сутки военные уничтожили 65 беспилотников.

11 марта 2025 года на подлете к российской столице уничтожили 74 БПЛА.

Ранее в Минобороны сообщили, что силы ПВО сбили 301 БПЛА над 14 регионами России за ночь.

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