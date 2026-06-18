Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Зеленский заговорил о мире после атаки беспилотников на Москву

Зеленский потребовал от России шагов к миру после атаки беспилотников на Москву
Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от России «шаги в дипломатии» после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Москву. Об этом глава республики заявил в своем Telegram-канале.

«На днях все наши партнеры отмечали меткость и действенность наших мидлстрайков и дальнобойных санкций. Пора эту войну завершать, и Россия должна сделать необходимые шаги в дипломатии», — написал украинский лидер.

Зеленский добавил, что считает атаку беспилотников «справедливым ответом» на российские удары.

Несколькими часами ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 14 БПЛА Вооруженных сил Украины на подлете к российской столице. Общее количество сбитых дронов, направлявшихся к городу, достигло 194.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Украине не удастся запугать граждан России атаками на Москву. По его словам, «террористы пытаются раскачать наше общество, вызвать недовольство населения». Сенатор заявил, что «эти потуги напрасны».

Ранее в Госдуме призвали «начать воевать всерьез» на фоне прилетов по Москве и другим городам.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хобби и увлечения помогают строить карьеру и зарабатывать больше. Как именно и что нужно делать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!