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Общество

Жена математика Вербицкого оценила вероятность его экстрадиции из Армении в РФ

Жена математика Вербицкого заявила, что его могут экстрадировать из Армении в РФ
misha_verbitsky/X (ранее Twitter)

Жена задержанного в Ереване российского блогера и математика Михаила Вербицкого (также известен как Misha Verbitsky) в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) выразила опасения, что его могут экстрадировать в Россию.

Юлия Фридман отметила, что Армения, как правило, «ведет себя довольно прилично». Она пояснила, что власти страны соглашаются на российские требования об экстрадиции по уголовным делам только в 2-3% случаев — когда соответствующая статья есть и в армянских законах.

«Проблема в том, что если дискредитация российской армии (одна из двух Мишиных статей) отсутствует в армянском законодательстве, то 205.2 — оправдание терроризма — как раз присутствует», — отметила жена задержанного математика.

По ее словам, адвокат рекомендовал супругам писать заявление о предоставлении политического убежища в Армении.

13 июня стало известно о задержании Вербицкого в ереванском аэропорту Звартноц. Математика временно поместили в комнату для задержанных.

В ноябре 2024 года против Вербицкого в России возбудили уголовное дело за призывы наносить удары по территории РФ. Кроме того, блогер критиковал российские власти и спецоперацию на Украине, а также выражал сомнения в официальной версии теракта в «Крокус Сити Холле».

В начале января 2025 года Росфинмониторинг внес Вербицкого в перечень экстремистов и террористов, а в конце того же месяца объявили в розыск.

Ранее россиянина оставили под стражей в США по делу о хакерстве.

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