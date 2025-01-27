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Математика Вербицкого объявили в розыск в России

МВД объявило в розыск блогера Вербицкого
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МВД РФ

Математика и блогера Михаила Вербицкого объявили в розыск. Карточка с его фотографией появилась в базе розыска МВД.

В карточке указано, что блогера разыскивают по уголовной статье, однако, по какой именно — не сказано.

В начале января Росфинмониторинг внес Михаила Вербицкого в перечень экстремистов и террористов.

В ноябре против Вербицкого возбудили уголовное дело из-за призывов к ударам по России. Кроме того, Вербицкий критиковал правительство России и специальную военную операцию на Украине, а также выражал сомнения в официальной версии теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

По данным РИА Новости, сейчас 55-летний математик находится за границей.

До этого осужденного за финансирование «Исламского государства» (организация запрещена в России) тренера молодежной сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду объявили террористом.

Ранее следователи выяснили, где находится актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов).

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