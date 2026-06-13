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Общество

В аэропорту Армении задержали блогера Вербицкого

Полиция Армении задержала блогера и математика Михаила Вербицкого
МВД РФ

Блогер и математик Михаил Вербицкий (внесен в перечень террористов и экстремистов в России) задержан полицией Армении. Об этом сообщили «Известиям» в правоохранительных органах республики.

По данным полиции, сейчас Вербицкий находится в комнате для задержанных в ереванском аэропорту Звартноц. Причины и обстоятельства задержания блогера правоохранители раскрывать не стали.

В ноябре 2024 года против Вербицкого в России возбудили уголовное дело за призывы наносить удары по территории РФ. Кроме того, блогер критиковал российские власти и спецоперацию на Украине, а также выражал сомнения в официальной версии теракта в «Крокус Сити Холле».

В начале января 2025 года Росфинмониторинг внес Вербицкого в перечень экстремистов и террористов, а в конце того же месяца его объявили в розыск.

До этого сотрудники ФСБ задержали в аэропорту 25-летнего жителя Казани. Он собирался пересечь границу, чтобы вступить в террористическую организацию.

Ранее в Грузии задержали россиянина по громкому делу о «криптовалютчиках».

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