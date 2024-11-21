Против блогера и математика Вербицкого завели дело о призывах к терроризму

Против математика и блогера Михаила Вербицкого, который призывал бить по России, возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По словам источника агентства, сейчас 55-летний математик находится за границей.

Издание Life писало, что Вербицкий критиковал правительство России и СВО, а также выражал сомнения в официальной версии теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Накануне в Татарстане сотрудники УФСБ России по Республике провели операцию, в ходе которой был задержан житель Казани, подозреваемый в распространении террористических материалов в интернете. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье, охватывающей «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», а также «Публичное оправдание терроризма или его пропаганда».

В начале ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 13 годам и к 9 годам 1 месяцу двух мужчин, отправлявших деньги террористам.

Ранее Белоруссии выдали участника террористического формирования.