Против блогера и математика Вербицкого завели дело о призывах к терроризму

Против математика и блогера Михаила Вербицкого, который призывал бить по России, возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Об этом сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По словам источника агентства, сейчас 55-летний математик находится за границей.
Издание Life писало, что Вербицкий критиковал правительство России и СВО, а также выражал сомнения в официальной версии теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Накануне в Татарстане сотрудники УФСБ России по Республике провели операцию, в ходе которой был задержан житель Казани, подозреваемый в распространении террористических материалов в интернете. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье, охватывающей «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности», а также «Публичное оправдание терроризма или его пропаганда».
В начале ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 13 годам и к 9 годам 1 месяцу двух мужчин, отправлявших деньги террористам.
Ранее Белоруссии выдали участника террористического формирования.