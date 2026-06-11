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Общество

Россиянина судят в США по подозрению в хакерской деятельности

Гражданин России Обрезко предстал перед судом в США
Shutterstock/FOTODOM

Россиянин Денис Обрезко предстал перед федеральным окружным судом штата Массачусетс, свидетельствуют материалы. Об этом сообщает Reuters.

В публикации отмечается, что заседание состоялось во вторник, 9 июня, Обрезко отказался от услуг переводчика. Ему зачитали обвинения и уведомили о максимальном возможном наказании в случае признания виновным. Россиянин был помещен под стражу на время разбирательства по его делу.

По данным агентства, мужчину задержали в Таиланде в 2025 году. Его обвиняют в преступном сговоре с целью получения несанкционированного доступа к защищенному компьютеру.

В ноябре прошлого сообщалось, что гражданин России задержан на Пхукете по запросу США по подозрению в ведении хакерской деятельности. Отмечается, что задержан 35-летний «хакер мирового класса», который ранее взламывал системы безопасности государственных учреждений в Европе и США.

7 января Россия объявила россиянина в международный розыск. На родине гражданину РФ вменяется организация преступного сообщества и кража с использованием информационных технологий.

Ранее Израиль экстрадировал в США российского разработчика программ-вымогателей LockBit.

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