Математика Вербицкого внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень экстремистов и террористов математика и блогера Михаила Вербицкого. Об этом свидетельствует информация в соответствующей базе на сайте ведомства.

«Вербицкий Михаил Сергеевич, 20.06.1969 г.р., г. Москва», — указано в перечне.

В ноябре против Вербицкого было возбуждено уголовное дело из-за призывов к ударам по России. Кроме того, Вербицкий критиковал правительство России и специальную военную операцию на Украине, а также выражал сомнения в официальной версии теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

По данным РИА Новости, сейчас 55-летний математик находится за границей.

В декабре суд в Барнауле предъявил обвинение иностранному студенту по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. До этого Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Алтайского края к шести годам колонии за публикацию антироссийского контента в администрируемом им Telegram-канале и призывы к терроризму.

Ранее актрису Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ) заочно арестовали по статье о возбуждении ненависти.